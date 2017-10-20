Сантехник попытался изнасиловать девушку на западе Москвы

Правоохранители задержали 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в попытке изнасилования девушки.

19 октября в полицию обратилась девушка 1998 года рождения. Она заявила, что неизвестный пытался изнасиловать ее в подъезде дома на Озерной улице. Полицейские установили, что нападение произошло 17 октября на втором этаже дома. Однако мужчине помешали жители подъезда, и он скрылся. Через несколько часов подозреваемого задержали, сообщает Агентство "Москва".

Им оказался ранее судимый сантехник, проживающий в доме на этой же улице. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.