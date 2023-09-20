Подозреваемый в содействии террористической деятельности задержан в Иркутске

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Правоохранители задержали в Иркутской области находившегося в федеральном розыске мужчину, который обвиняется в склонении граждан к терроризму. Об этом со ссылкой на СУСК РФ по региону сообщает ТАСС.

"Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение мужчине в склонении и вовлечении лиц к совершению террористической деятельности. По версии следствия, мужчина уже несколько лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории РФ", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в социальных сетях мужчина склонял и вовлекал граждан страны ближнего зарубежья к участию в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории других республик. Кроме того, родственник обвиняемого состоял в рядах боевиков одной из террористических организаций.

Правоохранители изъяли у мужчины сотовые телефоны и интересующие следствие документы.

Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ