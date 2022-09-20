Стоимость украденной из Третьяковской галереи картины оценили в 80 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "112"

Стоимость украденной с выставки "Российская премия искусств" в помещении Третьяковской галереи картины "Волна" оценили в 80 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их словам, именно такой ущерб нанесен автору похищенной работы Екатерине Скибе.

Как отметили в полиции, художница узнала о проведении экспозиции из социальных сетей. На выставке она представила четыре свои работы, но 18 сентября потерпевшая не обнаружила одну из них. Скиба не смогла добиться ответа от организаторов выставки и обратилась в полицию.

Правоохранительные органы организовали проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). На данный момент полиция ведет следственные действия.

В свою очередь, пресс-служба Третьяковской галереи опровергла причастность к выставке, где похитили картину.