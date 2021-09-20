Движение по Нарвской улице восстановлено после пожара на складе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

По Нарвской улице на севере столицы частично восстановили движение после его перекрытия из-за пожара на складе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

"На улице Нарвской движение восстановлено частично, по одной полосе. Организовано реверсивное движение", – отметили в ведомстве.

Пожар произошел днем 20 сентября на территории промзоны по адресу Нарвская улица, дом 1Б. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Распространявшееся пламя угрожало припаркованным рядом автомобилям, а также соседнему складу с кислородными баллонами, однако его удалось оперативно потушить.

