В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Такие данные представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончались 4 710 человек с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 4 785 новых случаев коронавируса. При этом клинические проявления болезни отсутствовали у 1 113 пациентов.

Москва осталась во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев коронавируса в городе составило 5,43 на 100 тысяч человек.

На следующей неделе в России стартует вакцинация медиков от коронавируса. Прививки будут делать параллельно с пострегистрационными исследованиями.