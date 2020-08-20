Тела мужчины с огнестрельными ранениями и женщины нашли под Ногинском

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Два тела – мужчины с огнестрельными ранениями и женщины – найдены в Ногинском районе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"Два трупа – мужчины и женщины – обнаружены <...> в Обухово под Ногинском", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте организована работа оперативно-следственной группы. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

По факту происшествия Следственный комитет открыл уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", – рассказали в СК.

По данным ведомства, на месте происшествия найдено предполагаемое орудие преступления.

"Изъят пистолет, назначены баллистическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, трасологическая и две судебно-медицинские экспертизы", – заключили в пресс-службе.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Ранее тело мужчины обнаружили на детской площадке в центре Москвы. По факту случившегося правоохранительные органы инициировали проверку.