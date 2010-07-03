Уснувший на матрасе итальянец уплыл в Сицилию

У берегов Сицилии спасли мужчину, который на надувном матрасе проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив, сообщает РИА Новости.
28-летний итальянец отдыхал на одном из пляжей так называемого Фиолетового побережья Калабрии рядом с городом Шилла. Во время купания он задремал на надувном матрасе, а когда проснулся, оказалось, что сильным течением его унесло в море.
Отсутствие мужчины заметили только вечером. На поиски бросили четыре катера и один вертолет береговой охраны. Поисково-спасательная операция продолжалась более девяти часов.
Мужчину обнаружили моряки у берегов Сицилии близ Мессины уже глубокой ночью. Оказалось, что тот на матрасе пересек пролив, отделяющий остров от материковой части Италии.
Несколько дней назад в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенок смог выжить из-за теплых ночей и отсутствия дождей.
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