Уснувший на матрасе итальянец уплыл в Сицилию

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У берегов Сицилии спасли мужчину, который на надувном матрасе проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив, сообщает РИА Новости.

28-летний итальянец отдыхал на одном из пляжей так называемого Фиолетового побережья Калабрии рядом с городом Шилла. Во время купания он задремал на надувном матрасе, а когда проснулся, оказалось, что сильным течением его унесло в море.

Отсутствие мужчины заметили только вечером. На поиски бросили четыре катера и один вертолет береговой охраны. Поисково-спасательная операция продолжалась более девяти часов.

Мужчину обнаружили моряки у берегов Сицилии близ Мессины уже глубокой ночью. Оказалось, что тот на матрасе пересек пролив, отделяющий остров от материковой части Италии.

Несколько дней назад в Омской области нашли живым трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу. Ребенок смог выжить из-за теплых ночей и отсутствия дождей.