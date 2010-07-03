В Тамбовской области во время пробежки умерла 25-летняя легкоатлетка

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова, сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики во "ВКонтакте".

По неофициальным данным, Плавуновой стало плохо во время пробежки.

Девушка была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по ЦФО.

В апреле скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов. Ему было 44 года.