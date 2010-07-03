Неизвестного мужчину нашли в Москве повешенным на столбе

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Тело повешенного мужчины обнаружили на столбе на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Тело увидели прохожие во 2-м Южнопортовом проезде, владении 6. Полиция отправила тело в морг для установления причин и обстоятельств смерти.

Ранее в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана обнаружили скелетированные останки человека. Останки пролежали под полом более 10 лет.