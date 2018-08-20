Полиция задержала москвича за организацию наркопритона в своей квартире

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Полицейские задержали мужчину, который организовал наркопритон в своей квартире в Мещанском районе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина систематически предоставлял квартиру, расположенную в Большом Сухаревском переулке, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, во время осмотра в квартире обнаружили и изъяли предметы с остатками веществ, которые, согласно результатам исследования, являются наркотиками. По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В начале августа в районе Северное Измайлово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли у 40-летнего мужчины более 250 грамм героина. Подозреваемого в хранении наркотиков задержали на 5-ой Парковой улице возле одного из домов.