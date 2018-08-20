Суд арестовал супружескую пару по делу о крушении самолета в Подмосковье

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Суд арестовал супружескую пару по делу о крушении легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Фигурантов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С февраля супруги умышленно скрывались от следствия, однако место их нахождения удалось установить.

В мае 2017 года арестованные организовали прогулочный полет для женщины 1990 года рождения и мужчины 1985 года рождения под управлением пилота, не имеющего действующего свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации.

При выполнении воздушного маневра самолет столкнулся с землей и загорелся вблизи деревни Татариново. Пилот с пассажирами погибли на месте.

Как полагает следствие, супруги знали, что принадлежащий им самолет находится в негодном состоянии и не должен был допускаться к полетам.