Суд арестовал супружескую пару по делу о крушении самолета в Подмосковье

20 августа, 19:35
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Суд арестовал супружескую пару по делу о крушении легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".
Фигурантов обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С февраля супруги умышленно скрывались от следствия, однако место их нахождения удалось установить.
В мае 2017 года арестованные организовали прогулочный полет для женщины 1990 года рождения и мужчины 1985 года рождения под управлением пилота, не имеющего действующего свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации.
При выполнении воздушного маневра самолет столкнулся с землей и загорелся вблизи деревни Татариново. Пилот с пассажирами погибли на месте.
Как полагает следствие, супруги знали, что принадлежащий им самолет находится в негодном состоянии и не должен был допускаться к полетам.
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