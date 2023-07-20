Фабрика Pfizer разрушилась из-за торнадо в Северной Каролине

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Торнадо разрушил фабрику фармкомпании Pfizer в США, штат Северная Каролина. Об этом информирует телеканал ABC News.

"Торнадо значительно повредил крупную фабрику Pfizer в Северной Каролине", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадавших после этого не выявили. В распространенных видео можно увидеть, как у предприятия обрушилась крыша. Обломки здания при этом разбросало по парковке.

В прошлом году не менее 34 торнадо настигли юг Соединенных Штатов. В результате удара стихии погибли не менее двух человек. Уточнялось, что ветер проносился со скоростью до 115 миль в час. Погибшими оказались мать и ее восьмилетний сын.

По информации Национальной метеорологической службы США, торнадо также были выявлены в Миссисипи и Луизиане.