Самолет совершил экстренную посадку на дорогу в Красноярском крае

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Вынужденную посадку на дорогу совершил самолет лесопожарного центра Cessna 177 в Ермаковском районе Красноярского края. Экстренные меры были предприняты из-за неисправности двигателя, сообщает РИА Новости.

На борту самолета, принадлежащего Курагинскому отделению лесопожарного центра, находились три человека, информации о пострадавших нет, заявил представитель экстренных служб региона.

На место ЧП выехала оперативная группа специалистов.

Накануне в Нижегородской области разбился самолет Ан-2. В результате падения погиб один человек.