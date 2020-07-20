Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша"

13:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Трое подозреваемых были задержаны по делу о нападении на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова. Об этом сообщает RT.
В момент нападения злоумышленники также убили сестру главы предприятия.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в ходе разбойного нападения задержаны подозреваемые... Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области (1992 и 1994 годов рождения) и уроженец города Санкт-Петербурга (1982 года рождения)", – сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Отмечается, что у подозреваемых были изъяты предметы, ранее похищенные из дома потерпевшей стороны.
О нападении на дом Юрия Пескова сообщил 19 июля учредитель "Ростсельмаша" Константин Бабкин. Сестра экс-главы завода погибла, а сам он получил травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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