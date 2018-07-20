Одиннадцать человек погибли при крушении лодки на озере в штате Миссури

Фото: AP/The Honolulu Advertiser/Dennis Oda

Охотничья лодка потерпела крушение на озере Тейбл-рок в американском штате Миссури. В момент происшествия на охотничьей лодке находился 31 человек, в том числе дети. В результате происшествия погибли одиннадцать человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Власти выясняют все подробности происшествия. По предварительным данным, причиной кораблекрушения стал сильный ветер.

Как сообщалось ранее, во время кораблекрушения в Таиланде погибли 33 человека. Пассажирами "Феникса" оказались туристы из КНР. Они купили туры на острова неподалеку от Пхукета через интернет-сайты турагентств.