Одиннадцать человек погибли при крушении лодки на озере в штате Миссури

20 июля, 09:47
Фото: AP/The Honolulu Advertiser/Dennis Oda
Охотничья лодка потерпела крушение на озере Тейбл-рок в американском штате Миссури. В момент происшествия на охотничьей лодке находился 31 человек, в том числе дети. В результате происшествия погибли одиннадцать человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Власти выясняют все подробности происшествия. По предварительным данным, причиной кораблекрушения стал сильный ветер.
Как сообщалось ранее, во время кораблекрушения в Таиланде погибли 33 человека. Пассажирами "Феникса" оказались туристы из КНР. Они купили туры на острова неподалеку от Пхукета через интернет-сайты турагентств.
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