Число погибших при извержении вулкана Фуэго увеличилось до 125 человек

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Число подтвержденных случаев гибели людей в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 125 человек. Об этом сообщил представитель Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон, передает РИА Новости.

Извержение произошло 3 июня. Уже на следующий день власти Гватемалы объявили трехдневный траур. Сообщалось о 332 пропавших без вести и о 120 погибших.

По информации местного канала Noticias24, судебные медики опознали еще несколько тел, которые были обнаружены в зоне активности вулкана.

Ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго объявили опасными для жизни. По оценке экспертов, это извержение может стать самым смертоносным за последние 40 лет.