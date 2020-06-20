Уголовное дело возбудили после поджога пиротехнических средств в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Столичная полиция возбудила уголовное дело о хулигантстве по факту самовольного перекрытия проезжей части и поджога пиротехнических средств возле стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел накануне в Проектируемом проезде. Неизвестные

перекрыли проезжую часть, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта. Затем они подожгли фаеры и другие пиротехнические средства, появилась дымовая завеса.

Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок. Разыскиваются лица, причастные к произошедшему.

Ранее пожар случился в металлическом ангаре, по предварительной информации, предназначенном под автосервис. Пожарно-спасательные подразделения работали на защиту соседних зданий.

В 8:38 ЧП локализовали на площади 320 квадратных метров. В 8:50 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.