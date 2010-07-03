Территорию Белого дома оцепили из-за брошенного рюкзака

Фото: twitter.com/secretservice

Территория Белого дома и прилегающий "Лафайет-сквер" в течении часа были оцеплены, после того как неизвестный бросил в парке свой рюкзак и попытался взобраться на велосипедную стойку вдоль тротуара на Пенсильвания-авеню, сообщает Секретная служба США в Twitter.

Мужчину взяли под стражу. Мотивы и личность его устанавливаются. Рюкзак был проверен Секретной службой.

Спецслужба пообещала открыть пешеходное движение в данном районе "в ближайшее время".

Ранее на оцепленную территорию рядом с Белым домом попытался проникнуть неизвестный молодой человек. После нескольких устных предупреждений охрана Трампа начала стрелять.

