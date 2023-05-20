Изъятая у мужчины в поликлинике в Москве граната оказалась не опасна

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина зашел с гранатой в поликлинику на Перервинском бульваре на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Москве. Оказалось, что она страйкбольная и не представляет опасности.

Мужчина пришел в медучреждение вместе с девушкой. Охранник поликлиники заметил в его руках похожий на гранату предмет. Он незамедлительно вызвал экстренные службы, а сам стал забалтывать мужчину, чтобы тот не скрылся.

На место прибыли сотрудники полиции, которые изъяли подозрительный предмет. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект" у мужчины был изъят предмет, похожий на гранату.

24 апреля в аэропорту Внуково сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажира гранаты. Было установлено, что они являются муляжом.

