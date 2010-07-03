Пожар в кемеровском автосалоне потушили

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Спасатели потушили пламя в кемеровском автосалоне Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный главк МЧС.

Здание на Октябрьском проспекте загорелось вечером 20 мая. Тушить огонь приехали 12 автоцистерн и две автолестницы.

Ликвидацию возгорания, обстоятельства и причины которого выясняются, объявили в 18:14 по московскому времени.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в автоцентре. По предварительным данным, никто не пострадал.

