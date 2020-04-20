В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 29 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

Среди умерших пациенты от 31 года до 94 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Что говорят вирусологи о пике заболеваемости коронавирусом?

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве.

При этом 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.