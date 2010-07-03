Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожарные спасли 12 человек при ликвидации пожара на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание произошло 19 апреля на 10-м этаже жилого дома № 13 по улице Инженерная. Сообщается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений с балкона горящей квартиры был спасен один ребенок, а с вышележащих этажей – 11 человек.

Пожар был оперативно потушен, сведений о пострадавших не поступало. На месте работало четыре единицы техники и 19 человек личного состава.