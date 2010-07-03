Короткое замыкание произошло на кабельном коллекторе у Новодевичьего монастыря

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Короткое замыкание произошло на кабельном коллекторе в центре столицы, передает РИА Новости.

Инцидент случился у дома № 24 в Новодевичьем проезде, неподалеку от Новодевичьего монастыря. Пострадавших нет.

В АО "Мосгаз" также не подтвердили информацию из СМИ об утечке и хлопке газа на газопроводе в этом районе.

"Аварийная служба предприятия выезжала по заявке о запахе газа в Новодевичьем проезде", – передает слова "Интерфакс".

Специалисты провели обследование, но утечки газа не выявили. По их сведениям, газовое оборудование работает штатно.