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14:16

Электроснабжение восстановили в Подмосковье после аварии

происшествия

14:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электроснабжение восстановлено в Ленинском и Раменском районах Подмосковья после аварии.

"В настоящее время авария ликвидирована, электроснабжение восстановлено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Как заявили в пресс-службе "МОЭСК", на поврежденной линии завершается восстановление. Уточнялось, что причиной происшествия стали несанкционированные работы большегрузной техники неустановленной организации. В результате повредился провод между опорами воздушной линии электропередачи 110 кВ "Апаренки – Гоголево", находящейся на балансе "МОЭСКа".

По информации "МОЭСКа", без электроснабжения осталось около 17,5 тысячи человек, из них около 1,9 тысячи – потребители компании. Ранее сообщалось, что без света остались порядка 123 тысяч человек, эти сведения опровергли.

Отмечалось, что это коснулось жителей восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное. Кроме того, инцидент затронул 11 населенных пунктов в Раменском муниципальном районе. Аварию планировали ликвидировать к 15:00.

происшествия

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