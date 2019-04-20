Более 120 тысяч человек остались без электроснабжения в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Порядка 123 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии в Московской области, сообщает "Интерфакс".

Это коснулось жителей восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Подмосковью передает, что число населенных пунктов достигло 19. Помимо Ленинского района, это еще 11 населенных пунктов в Раменском муниципальном районе. Аварию планируют ликвидировать к 15:00.