Машинист электрички Конаково – Москва украл забытые в вагоне телефон и ноутбук

Машиниста пригородной электрички подозревают в краже забытого в вагоне рюкзака с телефоном и ноутбуком, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в МВД, в дежурную часть на станции "Москва – Ленинградская" обратился житель Зеленограда. Он сообщил, что прибыл в столицу на электропоезде сообщением Конаково – Москва. На подходе к станции метро "Комсомольская", мужчина вспомнил об оставленных в вагоне ноутбуке и телефоне.
Транспортная полиция отреагировала на заявление и проверила подвижной состав, который на тот момент еще находился на вокзале. Забытого рюкзака там не было.
Опросив сотрудников клининговой компании, осуществляющих уборку в вагонах, стражи порядка узнали, что те обнаружили оставленный рюкзак и сообщили о нем машинисту. Последний унес рюкзак с собой, но в ходе беседы с полицией стал отрицать данный факт.
При досмотре кабины машиниста рюкзак был обнаружен и изъят в присутствии понятых.
В отношении машиниста возбуждено дело по статье "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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