Глава Федерации биатлона Москвы заявил в полицию о краже инвентаря

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Президент Федерации биатлона Москвы Сергей Рожков подал в полицию заявление о том, что некие злоумышленники украли инвентарь подконтрольной ему организации. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас украли десять винтовок МР-61 и 22 коврика для стрельбы. Сумма ущерба составляет 390 тысяч рублей", – заявил Рожков.

По данным СМИ, инцидент произошел в период с 9 по 11 марта. Инвентарь вынесли со склада биатлонного оборудования.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно задержали подозреваемых в краже труб со стройплощадки. Инцидент произошел в столичном районе Фили-Давыдково. Правоохранительные органы сработали по наводке 69-летнего жителя столицы.

