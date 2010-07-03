Гаражный комплекс загорелся на северо-западе Москвы

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Несколько гаражей загорелись на проспекте Маршала Жукова, есть угроза распространения огня на другие здания. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в доме 29/1. Горят пять гаражей, стоящих в ряд. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. На место выехали крупные силы МЧС.