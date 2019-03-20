Пожар произошел в здании у платформы Лианозово

Возгорание случилось в бесхозном строении у железнодорожной платформы Лианозово на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

В здании загорелся строительный мусор. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.