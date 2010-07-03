Мужчина ударил знакомого ножом на детской площадке в Братееве

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причинении ножевого ранения своему знакомому, сообщает Агентство Москва".

Инцидент произошел в ночь на 18 марта на юге столицы. На улице Борисовские Пруды обнаружили мужчину 1987 года рождения с колото-резаным ранением груди. Его тут же доставили в реанимацию, где сейчас ему оказывается необходимая помощь.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого. Оперативники установили, что, находясь на детской площадке, гражданин 1985 года рождения во время ссоры ударил потерпевшего похожим на нож предметом и скрылся.

Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.