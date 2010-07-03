Посылки со снарядами времен войны нашли на почте в ТиНАО

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в почтовой посылке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боеприпасы, в одном из которых был взрыватель, обнаружили сотрудники почты в ТиНАО. Приехавшие по вызову полицейские выяснили, что в посылке были снаряды одной из артиллерийских систем США, которая поставлялась в СССР по лендлизу.

Находку отправили на исследование. После случившегося оперативники начали проверку.