Два человека погибли в результате взрыва в магазине в Кишиневе

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Взрыв произошел в магазине в центре Кишинева во вторник, 20 марта. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали.

Как рассказали правоохранители, один из погибших вошел в магазин примерно в 11:00 по местному времени. Он взял пачки сигарет и направился к выходу. Мужчину попытались остановить и попросили заплатить. В этот же момент у него выпал некий объект и взорвался, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что двух пострадавших госпитализировали. Еще один человек самостоятельно добрался до дома и вызвал скорую помощь.

На место ЧП выехали полицейские, взрывотехники и сотрудники прокуратуры. Выяснилось, что взрывное устройство принадлежало многократно судимому 50-летнему жителю Кишинева.

Инцидент произошел на пересечении улиц Армянская и Матеевича у входа в продовольственный магазин "Жардин".

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