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В пригороде Одессы взорвался автомобиль "Украинской добровольческой армии" с активистом украинской националистической организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ) Альбертом Кручининым и его женой Натальей. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Взрыв произошел в селе Гвардейском. В результате <...> пострадали женщина с мужчиной. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами", – указано в сообщении.

Сейчас за их жизни борются врачи, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Согласно заявлению командования "Украинской добровольческой армии", главной версией произошедшего считается "деятельность вражеских ДРГ". Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Ранее жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили российским силовикам об убийстве националистами "Правого сектора" 22 мирных граждан Украины. По словам свидетелей, граждан расстреляли за поддержку России.

До этого ФСБ РФ задержала троих жителей Воронежской области за передачу данных о военных и транспортных объектах России украинской националистической организации "Правый сектор".

