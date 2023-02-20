11:47Происшествия
Пять сноубордистов находились на борту аварийно севшего в Кузбассе вертолета
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Совершивший аварийную посадку вертолет AS 350 поднимал на гору Тохан в Кузбассе пять сноубордистов. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.
"На борту находились один командир воздушного судна и пятеро пассажиров. Всего шесть человек", – цитирует его ТАСС.
Дрегер пояснил, что пострадавшим оказался пилот, погиб один из пассажиров. Остальные находящиеся на борту отказались от госпитализации.
ЧП произошло в Междуреченском районе Кузбасса. До этого оперативные службы сообщали, что на борту якобы находились 10 человек.
Помимо этого, оперативные службы предполагали, что причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования. Также рассматривали версию о технической неисправности вертолета.
Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!