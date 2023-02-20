Пять сноубордистов находились на борту аварийно севшего в Кузбассе вертолета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Совершивший аварийную посадку вертолет AS 350 поднимал на гору Тохан в Кузбассе пять сноубордистов. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

"На борту находились один командир воздушного судна и пятеро пассажиров. Всего шесть человек", – цитирует его ТАСС.

Дрегер пояснил, что пострадавшим оказался пилот, погиб один из пассажиров. Остальные находящиеся на борту отказались от госпитализации.

ЧП произошло в Междуреченском районе Кузбасса. До этого оперативные службы сообщали, что на борту якобы находились 10 человек.

Помимо этого, оперативные службы предполагали, что причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования. Также рассматривали версию о технической неисправности вертолета.



Ошибка пилотирования могла стать причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в Кузбассе

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