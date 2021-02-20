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Происшествия

20:27

В Москве возбудили дело против члена УИК за нападение на омоновца на акции 31 января

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии (УИК) по подозрению в применении насилия к омоновцу на несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

"По версии следствия, 31 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища", – заявила помощник руководителя главка Юлия Иванова.

Она уточнила, что личность подозреваемого 1977 года рождения была установлена в результате совместной работы следователей и полицейских. В настоящее время СК собирает доказательства по делу, его расследование продолжается.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел. Всего арестованы 972 человека.

В московские суды поступило около 5 тыс дел в отношении участников незаконных акций

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