Вылетевший из Краснодара в Самару самолет подал сигнал тревоги – СМИ

19:46
Фото: flightradar24.com
Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Краснодара в Самару, во время полета подал сигнал тревоги, однако продолжил направляться в аэропорт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
"Самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании "Азимут" через полчаса полета из Краснодара в Самару подал сигнал тревоги 7700, обозначающий аварию или нештатную ситуацию на борту", – рассказал источник.
Он уточнил, что экипаж лайнера принял решение продолжить полет в соответствии с прежним курсом в аэропорт назначения. Самолет вылетел из Краснодара в 18:55 по московскому времени, запланированное время посадки в Самаре – 20:38.
В настоящее время устанавливаются причины подачи сигнала тревоги.
Ранее самолет Москва – Оренбург подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Шереметьево. После этого лайнер сделал круг и продолжил полет в сторону Оренбурга. В итоге он штатно приземлился в аэропорту назначения.
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