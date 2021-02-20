В Подмосковье задержаны подозреваемые в причастности к серии убийств с 2000 года

18:27
Фото: МВД России
В Московской области полицейские задержали восьмерых подозреваемых, причастных к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В операции принимали участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, ФСБ России и областного главка МВД.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды", – уточнила Волк.
По ее словам, у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Задержанные помещены под стражу.
Два дня назад в Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней в 1974 году. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении трех подозреваемых. Четвертого нашли только спустя почти 50 лет.
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