В Подмосковье задержаны подозреваемые в причастности к серии убийств с 2000 года

Фото: МВД России

В Московской области полицейские задержали восьмерых подозреваемых, причастных к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В операции принимали участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, ФСБ России и областного главка МВД.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды", – уточнила Волк.

По ее словам, у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Задержанные помещены под стражу.

Два дня назад в Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней в 1974 году. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении трех подозреваемых. Четвертого нашли только спустя почти 50 лет.

