Поезд сбил мужчину в районе железнодорожной станции Серпухов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезд насмерть сбил мужчину в районе железнодорожной станции Серпухов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сегодня на железнодорожных путях в районе станции Серпухов мужчину насмерть сбил электропоезд", – говорится в сообщении.

В министерстве попросили горожан быть внимательными на железнодорожных станциях, не переходить пути в неположенном месте и не заходить за линию безопасности на платформе.

Ранее подросток погиб под колесами электропоезда недалеко от железнодорожной станции Лось. Поезд следовал по маршруту Фрязино – Москва.