Видео: Москва 24

Появилось видео с места столкновения "Волги" с остановкой на севере Москвы. Его Москве 24 прислал очевидец.

Автомобиль врезался в остановку на Хорошевском шоссе у дома 22. В МВД сообщили, что, предварительно, в этот момент людей на остановке не было.

В результате аварии погиб водитель машины. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Минской улице. Авария произошла в районе дома 2Б. Движение транспорта в сторону проспекта Генерала Дорохова было полностью перекрыто.