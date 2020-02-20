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В мире

10:37

Устроивший стрельбу в немецком Ханау оставил видеопризнание

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Michael Probst

Мужчина, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, оставил письмо и видеозапись, в которых признался в преступлении, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Предполагаемый стрелок заявляет в своем послании, что некоторые народы необходимо истреблять. Поскольку их не удалось выдворить из страны, ему пришлось пойти на это преступление.

Происшествие случилось в ночь на четверг, 20 февраля. Мужчина открыл стрельбу в кальянных и букмекерской конторе немецкого города. Сначала сообщалось о 8 жертвах, однако в настоящий момент число погибших в результате стрельбы возросло до девяти.

Позднее самого стрелявшего обнаружили мертвым в собственном доме. Рядом с ним было найдено тело еще одного человека. В настоящее время все подробности произошедшего выясняются.

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