Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 февраля, 23:18

Москвичку задержали за организацию наркопритона в квартире

происшествия

20 февраля, 23:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали жительницу Таганского района Москвы за организацию наркопритона в своей квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, 37-летняя женщина систематически предоставляла свою квартиру на улице Динамовская для потребления запрещенных средств.

"В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали безработного москвича за организацию наркопритона в своей квартире на востоке города.

38-летний мужчина предоставлял помещение своей квартиры на улице Новосибирская для потребления наркотических средств.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика