Москвичку задержали за организацию наркопритона в квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали жительницу Таганского района Москвы за организацию наркопритона в своей квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, 37-летняя женщина систематически предоставляла свою квартиру на улице Динамовская для потребления запрещенных средств.

"В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее полицейские задержали безработного москвича за организацию наркопритона в своей квартире на востоке города.

38-летний мужчина предоставлял помещение своей квартиры на улице Новосибирская для потребления наркотических средств.