Экс-омбудсмен по Челябинской области задержан в Москве

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Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве. Об этом сообщил глава адвокатского бюро "Трунов, Айвар и партнеры" Игорь Трунов.

"Мы пока не знаем, за что его задержали, еще не получили документов. Знаем, что его подозревают в покушении на мошенничество", – сказал он, передает ТАСС.

Юрист сообщил, что в отделе полиции вместе с Севастьяновым находятся два юриста адвокатского бюро. Туда также выехал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

По словам Трунова, во время допроса Алексею Севастьянову стало плохо и ему вызвали скорую помощь. По мнению адвоката, причиной задержания могла стать "его правозащитная деятельность".

Алексей Севастьянов с 2010 по 2015 годы занимал должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области. После отставки выдвигал свою кандидатуру в Госдуму от партии "Родина". В 2017 году против него возбуждали уголовное дело по обвинению в растрате партийных денег, однако через некоторое время дело закрыли. После этого экс-омбудсмен переехал в Москву и работал в адвокатском бюро "Трунов, Айвар и партнеры"