Управляющему компании предъявили обвинение по делу о гибели мужчины из-за упавшей наледи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Управляющему обслуживающей компании предъявили обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в рамках дела о гибели мужчины в результате падения наледи с крыши дома в центре столицы, сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что управляющий ООО УК "Дом-Мастер" не обеспечил надлежащее исполнение работниками своих обязанностей и не осуществил контроль за очисткой сотрудниками кровли указанного дома, а также за санитарным состоянием и чистотой крыши дома, что привело к гибели мужчины", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва". Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

15 января с крыши подъезда жилого дома, который находится на Лялином переулке, на мужчину упала наледь. Пострадавший скончался в больнице.

Прокуратура столицы напомнила, что проводятся проверки управляющих компаний по вопросу содержания жилых домой зимой и проведения работ по очистке кровель от снега и наледи. Как отмечается, несвоевременная уборка снега с крыш будет жестко наказываться, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры столицы Людмилы Нефедовой, согласно закону, при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления, следователь привлекает его в качестве обвиняемого.

Ранее сообщалось, что здание на Лялином переулке, с крыши которого на мужчину упала наледь, находилось на обслуживании управляющей компании "Дом-Мастер". Ее представители сообщили, что зона, где на мужчину упал лед, была ограждена. Убрать глыбы в труднодоступных местах не получилось.