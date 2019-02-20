В московском клубе отказались отдавать посетителю куртку за 5 тысяч евро

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Работники ночного клуба в Пресненском районе столицы отказались отдавать посетителю куртку за пять тысяч евро и выгнали его на улицу без верхней одежды, сообщает Агентство "Москва". Эту информацию проверяют правоохранительные органы.

Мужчина 1988 обратился с заявлением в полицию 19 февраля. По его словам, 8 февраля в компании трех знакомых он пришел в заведение на улице 1905 года, дом 2/1, сдал в гардероб куртку Brioni за пять тысяч евро и шарф Louis Vuitton стоимостью 300 евро, получив взамен номерок.

Через некоторое время мужчина решил покинуть заведение и предъявил в гардеробе номерок, однако ему ответили, что куртку он не сдавал. После этого сотрудники заведения выставили его на улицу без верхней одежды.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.