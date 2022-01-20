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Происшествия

17:17

Полиция начала проверку видео с полуобнаженной девушкой на фоне мечети в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция проверяет обстоятельства съемки и публикации в Сети видео с полуобнаженной девушкой на фоне Соборной мечети на проспекте Мира, передает ТАСС.

"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде", – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Ранее в Сети появился ролик с девушкой, которая в момент съемки на фоне Соборной мечети была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а лицо было закрыто балаклавой.

Мария Катанова, которая устроила откровенную съемку, заявила, что попросила модель позировать ради подготовки руководства "Как не надо делать" для продвижения в социальных сетях.

После критики ролика автор извинилась за свой поступок. Катанова подчеркнула, что не хотела задеть чувства верующих и не хотела, чтобы ролик попал в Сеть с неверным посылом.

Новые подробности появились в истории с полуобнаженной девушкой у мечети в Москве

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