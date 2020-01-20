Двух подростков заподозрили в изнасиловании девушки под Петербургом

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

В Ленинградской области задержали двух подростков по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает сайт следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел накануне в поселке Старые Черницы Гатчинского района. Компания распивала спиртное на даче. Там же находились и двое подростков, которые заметили уснувшую на летней кухне девушку и изнасиловали ее.

"19 января в правоохранительные органы обратилась 23-летняя жительница Гатчинского района с сообщением об изнасиловании. По подозрению в совершении преступления задержаны двое 15-летних подростков", – говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения фигурантам.

Ранее жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь. По факту удушения 33-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".