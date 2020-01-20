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Общество

20 января, 10:36

В Красноярском крае завели дело по факту беременности семиклассницы от 10-летнего ребенка

происшествия общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за беременности 13-летней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия на возможное совершение преступления, в том числе и иными лицами", – отметил руководитель регионального главка СК РФ Андрей Потапов.

По некоторым данным, отцом ребенка является десятилетний мальчик. Потапов сообщил, что геномную экспертизу можно будет провести только после рождения малыша.

Об инциденте стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что дети обучаются в разных школах, девочка учится в седьмом классе, мальчик – в четвертом.

По данному факту правоохранители и краевое министерство образования начали проверку. Родители забеременевшей семиклассницы рассказали, что семья решила сохранить ребенка. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

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