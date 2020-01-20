На МКАД произошло массовое ДТП

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Массовая авария произошла на 104-м километре МКАД. О происшествии сообщает телеканал Москва 24.

Столкнулись три машины. Пострадали два человека. По сообщениям очевидцев, один из автомобилей резко повернул налево через два ряда. Сейчас на месте аварии образовался серьезный затор.