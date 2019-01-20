Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на насыпь возле железнодорожных путей в Марий Эл, сообщает РИА Новости. Пострадали два пилота, они госпитализированы. Жертв нет.

ЧП произошло днем 20 января в Звениговском районе – в трех километрах южнее поселка Шелангер вне населенных пунктов. Возгорания не возникло, железнодорожные пути не повреждены.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.