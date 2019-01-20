На Ставрополье 540 человек остались без холодной воды

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Почти 550 человек и 11 социально значимых объектов остались без холодной воды в Железноводске, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в восьми соцобъектах есть запас воды на двое суток, в остальные планируется привезти воду. Бригада водоканала проводит работу по восстановлению.